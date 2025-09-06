文筆家としてエッセイや絵本翻訳、ナレーションなど多彩な才能を発揮している内田也哉子さんとハーバード大学医学部の准教授で小児精神科医の内田舞さん。2024年5月に真宗大谷派名古屋別院が企画したYouTube『人生講座』の座談会で出会い、瞬く間に意気投合したといいます。「也哉子さんの育ってきた環境や物事に対する考え方には、似ているところや共感出来るお話がたくさんありました。特に、樹木希林さんから也哉子さんが受け継