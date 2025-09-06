ホテルより安い＆深夜割適用でさらに安い！最近、ホテルの宿泊代はインバウンド増加に伴い軒並み高額化しています。そんな中、ホテル代よりは安く宿泊できる施設として、滋賀県にある名神高速のサービスエリア「EXPASA多賀内」に「レストイン多賀」があります。【画像】「えぇぇ！」これが高速SAで「2000円で寝れるベッド」です！（30枚以上）いったいどんな宿泊施設なのでしょうか。実際に宿泊してみました。名神高速道路 E