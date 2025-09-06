アンリミテッド・グライド・プラス・スポーツエッセンス9月5日、ホンダアクセスは新型『ホンダ・プレリュード』用の純正アクセサリーを発売開始した。【画像】ホンダアクセス、新型ホンダ・プレリュード用純正アクセサリーを発売開始！全22枚24年ぶりに復活した、新型プレリュード用の純正アクセサリーは、『アンリミテッド・グライド・プラス・スポーツエッセンス』がテーマ。スポーティテイストを高めるエクステリアアイテム、