□に漢字を1文字入れると、4つの言葉が完成する漢字穴埋めクイズ。なかなか思いつかずちょっと難しいかも。あなたは、正解がわかりますか？Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「辺」♡「辺地」「辺材」「天辺」「近辺」でした！※答えは複数ある場合があります。「辺地」とは、都会から遠く離れた不便な場所のことです。「僻地」と同じような