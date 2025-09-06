ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡Ê14Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç¿·½½Î¾¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°°³¤Íº¡Ê25¡áÂçÅçÉô²°¡Ë¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·Â£Äè¼°¤¬5Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ëÊì¹»¤Î¿·Ì¾³Ø±à°°µÖ¹â¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Êì¹»¤Ë³®Àû¤·¡¢Á´¹»À¸ÅÌ¤ä¶µ¿¦°÷¤é¤ÎÁ°¤Ç¿·½½Î¾¾ì½ê¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£°°³¤Íº¤ÈÆ±µéÀ¸¤ÎËëÆâ¡¦°¤ÉðÑî¡Ê25¡á°¤Éð¾¾Éô²°¡Ë¤ËÂ³¤­¡¢Æ±¹»½Ð¿È¼Ô¤Ç2¿ÍÌÜ¤Î´Ø¼èÃÂÀ¸¡£²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Ë¤Ï¡¢¾®ÅÄ¸¶¾ë¤È¾ëÆâ¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¹»¼Ë¡¢»Ô¤Î²Ö¤Ç¤¢¤ëÇß¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯