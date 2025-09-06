満月が地球の影に入ることで赤黒く光る「皆既月食」が８日未明、日本全国で見られる。国内では２０２２年１１月以来、約３年ぶり。天気が良ければ、神秘的な現象を楽しめそうだ。国立天文台によると、月は８日午前１時２７分から、南西の空で欠け始める。全てが隠れる「皆既月食」は同２時３０分〜３時５３分の間で、午前４時５７分に部分月食が終わる。皆既月食は、太陽と地球、月が一直線に並び、月が地球の影に入ることで