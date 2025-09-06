Aさんは5歳の娘の手を引き、地元のお祭りに来ていました。鳴り響くお囃子と屋台から漂う甘く香ばしい匂いが、祭りの高揚感を一層引き立てます。娘は目を輝かせながら、人の波をかき分けるようにしてAさんの手をぐいぐいと引っ張りました。【写真】スーパーの試食はどこまで食べてOK？空腹でソーセージを食べ過ぎた大学生しばらく歩くと、色とりどりのリンゴ飴が並んだ屋台が目に留まりました。娘が「あれが食べたい」と指をさし