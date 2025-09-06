9月6日は「生クリームの日」です。 ク(＝9）リーム(＝6）と読む語呂合わせで制定されました。 （寺田美穂アナウンサー） 「浜町に本店がある梅月堂。歴史のある良い雰囲気です」 1894年に和菓子作りから始まり、創業130年をこえた「梅月堂」。 大正時代に洋菓子づくりを始め、70年前の昭和30年に発売した「シースクリーム」は、長崎で初めての「生クリーム菓子」といわれてい