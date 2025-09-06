福岡県柳川市で5日、有明海でとれる小さなエビ、「アキアミ」を使った丼の試食会が開かれました。柳川市では、ウナギに続く名物として広げていきたいとしています。 柳川市内の飲食店で行われたのは、朝に有明海でとれたばかりの「生アキアミ丼」の試食会です。「アキアミ」は、サクラエビの仲間で体長2センチほどの小さなエビです。どんな味なのでしょうか。 ■八木菜月アナウンサー「新鮮な磯の香りが広がって、かめ