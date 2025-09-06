お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）が5日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。相方・箕輪はるか（45）が家バレしてポストに入っていたものを明かした。「住んでいる場所どれぐらい公開してる?」という話題で、近藤は「はるかが前住んでた家バレて」と、箕輪が住んでいた場所がファンにバレたことがあったと切り出した。ファンに家がバレた後に「ポスト開けたら“栄養つけてく