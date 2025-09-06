五輪2大会連続メダリストという実績を残すなど世界トップの舞台で戦い、いまはプロスケーターとして活躍する、宇野昌磨さん。最近、ゲーム愛あふれるSNS「X」でのポスト（つぶやき）やYouTube動画がバズり、新境地を開いています。このたび行われた自身がプロデュースするアイスショー「Ice Brave 2」京都公演の合同取材会では、ユーモア全開の“宇野節”が炸裂しました。（※2025年8月26日、大阪での取材会より）宇野昌磨さん（