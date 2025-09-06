五輪2大会連続メダリストで、現在はプロスケーターとして活動する宇野昌磨さん。今年、自身がプロデュースするアイスショー「Ice Brave」が好評を博し、その第2弾「Ice Brave2」が早くも決定。11月からの京都公演を皮切りに、来年の1月まで全国5都市を巡ります。そのアイスショーへの思いや、現役引退後の心境などを、宇野さんがメディアの前で明かしました。（※2025年8月26日、大阪での取材会より）宇野昌磨さん「フィギュアス