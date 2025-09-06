放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。8月31日（日）の放送は、「家系図作成代行センター」代表の渡辺宗貴さんをゲストに迎えて、お届けしました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、渡辺宗貴さん、宇賀なつみ◆家系図の作成は戸籍の取得が鍵渡辺宗貴さんは、北海道釧路市生まれ。2004年に行政書士