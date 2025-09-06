ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images ＜2025年9月4日（日本時間5日）ピッツバーグ・パイレーツ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠PNCパーク＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は、敵地ピッツバーグで行われたパイレーツとの3連戦最終戦に「1番・指名打者」で出場したが、3打