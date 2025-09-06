料理をしていて「包むのが面倒」「形が崩れてしまう」と感じたことはありませんか？ そんな悩みを解決するのが「包まない」レシピです。包む作業を省くことで、時短になり失敗も少なく、カロリーも控えめに。餃子やオムライスなど人気料理を8つご紹介します。■時短が叶う。定番料理の「包まない」レシピ3選【はさむだけ】ナス餃子肉ダネをナスではさむ手軽な餃子。皮が破れないので小さな子どもと一緒に作るときも安心です。肉汁