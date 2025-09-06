夏の定番、ビアガーデン。長野市の駅ビルでは今年も「秋の星空ビアガーデン」と銘打ち、5日から営業を始めました。お酒と一緒に楽しめる食事も秋仕様になっているようです。冷えたジョッキに注がれる冷たいビール。JR長野駅に直結する駅ビル「MIDORI長野」の屋上では、夏に人気のビアガーデンが「秋の星空ビアガーデン」として５日から再びオープンしました。5日はオープン時間の午後5