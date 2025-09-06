きのう夜、千葉県のJR西船橋駅で、船橋市役所の職員の男が女子高校生のスカートの中を盗撮しようとしたとして現行犯逮捕されました。船橋市役所の職員・隈部拓人容疑者（31）は、きのう午後7時半ごろ、JR西船橋駅のエスカレーターで、帰宅途中の女子高校生のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとした疑いがもたれています。警察によりますと、隈部容疑者はエスカレーターで近くにいた男性（38）に声をかけられ逃走しました