肥満や肌荒れ、慢性的な頭痛や疲れ……これらの身体の不調を抱えている場合、原因のひとつは腸内環境の悪化にあるかもしれない。そんな人はぜひ、腸内環境を整える「腸活」を始めてみよう。YouTube『胃と腸の健康解説 内視鏡チャンネル』でも発信している医師が、最新の腸活事情をわかりやすく解説する。※本稿は、平島徹朗・秋山祖久著『胃と腸のプロが図解で徹底解説腸漏れ解決とたんぱく質で最新腸活！』（扶桑社）の一部を抜