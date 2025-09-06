2003年、私は警察学校を卒業し、警察官人生をスタートさせた。約20年、色々な場所で勤務してきた。現場で汗を流す末端の警察官の、良いことも悪いことも含めたリアルな姿を描きたいと思う。※この記事は安沼保夫『警察官のこのこ日記』（三五館シンシャ）の一部を抜粋・編集したものです。登場人物は仮名です。某月某日渋谷駅前交番現場実習・日勤篇警察学校生活も折り返しをすぎると、現場実習＊が行なわれる。全8教場、総勢3