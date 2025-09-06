北中米ワールドカップのヨーロッパ予選、現地時間９月５日に開催されたのは計10試合だった。 ４戦全勝でノルウェーが首位に立つグループIでは、イタリアがガットゥーゾ監督の初陣でエストニアに５−０と快勝した。前半こそスコアレスだったが、58分にケーンがヘッドで決めた先制弾を皮切りにゴールラッシュ。24−25シーズンのセリエA得点王のレテギが２得点と終わってみれば一方的な展開だった。同組ではイスラエルがアウ