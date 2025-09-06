【その他の画像・動画等を元記事で観る】 与田祐希が、10月16日から放送スタートするMBSドラマ特区『死ぬまでバズってろ！！』にて、主人公・浅野加菜子を演じることが決定した。 ■与田祐希が演じるのは告発系インフルエンサー 与田は、2025年2月に約8年半在籍した乃木坂46を卒業。インスタグラムのフォロワーは111万人を超え、老若男女多くの人からの人気を誇る。また、テレビ東京『量産型リコ シリー