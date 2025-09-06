■今週の相場ポイント 1.日経平均は2週続伸、終値で4万3000円台回復 2.中国AI半導体に警戒感、日米ハイテク株安に 3.金利高も逆風、半導体株の冴えない動き続く 4.内需系銘柄はしっかり、ツルハＨＤなど上昇 5.トランプ関税の大統領令署名、安心感広がる ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比300円(0.7％)高の4万3018円と、2週連続で上昇した。 今週は名実ともに9月相場入りとな