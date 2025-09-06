●個人と事業法人が買い越す一方、海外勢と信託銀は売り越す 東証が4日に発表した8月第4週(25日～29日)の投資部門別売買動向(現物)によると、注目されたエヌビディアの決算は波乱なく方向感に乏しい展開となり、日経平均株価が前週末比85円高の4万2718円と2週ぶりに小反発したこの週は、個人投資家は2週連続で買い越した。買越額は4134億円と前週の1501億円から拡大した。自社株買いが中心とみられる事業法人は22週連続