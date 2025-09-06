2025年9月4日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、生産過剰が取り沙汰されている中国産太陽光パネルについて、アフリカ向けの輸出が急増していると報じた。記事は、エネルギー分野のシンクタンク「Ember」の最新報告によると、昨年7月1日から今年6月30日までの1年間で、アフリカ諸国が中国から輸入した太陽光パネルは前年同期比60％増の1万5032メガワット（MW）にまで拡大したことが明