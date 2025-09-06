前回からのあらすじを少し書いていきますね。今日から私の我が道を読んでいただく方も、いらっしゃると思いますから。41期生新人研修で起こった、楽しかった宴会エピソードの続きです。昨日、私のコーナーを読み返しながら思い出すと、内緒の宴会、私の部屋に10人じゃなく「20人」でしたね。結構、集まっていたというか、同期の絆といいますか、結束力がヨカヨカ（※九州では、いいよ、いいよという意味）。お酒絡みの失敗談は