俳優の犬飼貴丈（31）が5日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。様々な健康情報に惑わされていることを明かした。酒ビンが止まった犬飼は「健康情報っていっぱいあるじゃないですか」と切り出し「それって、何か突き詰めれば…逆のこと言ってること多すぎません?っていう」と疑問を呈した。その中で「ベジファースト」について「野菜を始めに食べた方が健康にいいみたいな。それを知って