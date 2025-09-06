プロ野球パ・リーグは5日、各地で3試合が行われました。首位ソフトバンクは、楽天に投打かみ合う快勝を収めました。打っては、初回から牧原大成選手に3ランが飛び出すなど得点を量産。今季チーム最多の18安打を放ち、11得点をあげました。投げては、先発・大津亮介投手が7回無失点の好投。続くヘルナンデス投手、木村光投手と完封リレーを収めました。5位西武は6位ロッテと対戦。3回に上田希由翔選手の3ランを浴び先制点を献上する