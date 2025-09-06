プロ野球セ・リーグは5日、各地で3試合が行われました。首位阪神は5位広島との3連戦初戦。初回にワイルドピッチで先制を許すも、その裏に森下翔太選手のタイムリーですぐさま同点に追いつきます。その後、大山悠輔選手に満塁ホームランが生まれるなど、打者一巡の猛攻で一挙6得点。投手陣もその後は0を並べ続け大勝し、本拠地での3連戦の初戦を白星で飾りました。4位中日は2位の巨人に得点を許さず勝利。先発の柳が6回104球無失点