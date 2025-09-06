「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が6日、X（旧ツイッター）を更新。自身の「アンチ」を募集している特番に対し、思いをつづった。ひろゆき氏は、テレビ東京の特番「ひろゆきと誰かの番組」のXアカウントが5日に更新したポストを引用。そこには「ひろゆきのアンチ大募集ひろゆき＆？？がMCを務めるテレビ東京の特番で、撮影にご協力いただける『ひろゆきアンチ』を募集中！直接会って一言言