◆ 拒否権行使せず、マイナー再調整へニューヨーク・メッツは現地時間5日、千賀滉大投手（32）のマイナー降格を発表した。契約にはマイナー降格に対する拒否権が含まれているが、千賀本人が球団からの要請を受け入れる形となった。MLB3年目の千賀はここまで22先発で7勝6敗、防御率3.02という成績。6月中旬までに7勝、防御率1点台という好発進を見せたが、現地6月12日のナショナルズ戦で守備中に右太ももを痛めて離脱。この負傷