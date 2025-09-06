羽田耕一氏、高校時代は1年秋からレギュラーに定着し2年春に甲子園出場NPB通算225本塁打をマークした元近鉄内野手の羽田耕一氏は兵庫・三田学園で1年（1969年）秋からレギュラー遊撃手になった。2年（1970年）春の選抜には4番打者として出場。2年夏は兵庫大会準決勝で涙をのんだが、2年秋は兵庫大会優勝、近畿大会準優勝で、1971年春の選抜切符を確定させた。しかし、在校生の暴力事件発覚で推薦を辞退することに……。「野球部