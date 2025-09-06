【モデルプレス＝2025/09/06】元乃木坂46の与田祐希が、10月16日スタートのMBSドラマ特区「死ぬまでバズってろ！！」（MBS：毎週木曜24時59分〜／TVK：毎週木曜23時30分〜ほか）で主演を務めることが決定した。【写真】与田祐希、美ウエスト輝くドラマビジュアル◆与田祐希“乃木坂46卒業後初”地上波連ドラ出演2月に約8年半在籍したアイドルグループ・乃木坂46を卒業。インスタグラムのフォロワーは111万人を超え、老若男女多くの