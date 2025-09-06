1日の疲れを癒してくれる晩酌。そのひとときに愛猫がそっと寄り添ってくれたなら…。Xに投稿されたのは、猫好きにはたまらない瞬間を収めた1枚の写真です。投稿は63万表示を超え、3.8万のいいねが集まる注目ぶり。「羨ましすぎる景色だ」「最高のひとときですね」といった声が寄せられることとなりました。 【写真：あぐらで座る飼い主の足元に、猫たちが集まってきて…】 飼い主さんをとりこにした『至福の晩酌スタイル』 Xア