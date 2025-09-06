「ミスマガジン2024」で「ミス週刊少年マガジン」に選ばれた、アイドルグループ「きゅ～くる」メンバー・花城奈央（はなしろ・なお＝20）が、9月1日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】さすが！輝く美脚＆美スタイル 同誌初登場となった花城は自身のSNSにも画像を掲載。「グラビア8ページも掲載されてるよたくさん嬉しすぎるー！」と素直に喜びをつづった。