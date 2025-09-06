俳優の波瑠、川栄李奈がW主演を務める、TBS系連続ドラマ『フェイクマミー』（毎週金曜後10：00）が、10月10日にスタートすることが決定した。あわせてポスタービジュアルが公開された。【写真】波瑠、川栄李奈、向井康二ら…豪華キャスト陣を紹介本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。