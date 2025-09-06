俳優の与田祐希が主演を務めるMBSドラマ特区『死ぬまでバズってろ!!』が、10月16日より放送を開始することが決定した。今年2月に乃木坂46を卒業して以来、与田にとって初の地上波連続ドラマ出演となる。【写真】今までのイメージをひっくり返す!? 原作コラボビジュアルが公開原作はふせでぃ氏による同名漫画で、現代のSNS社会を舞台に描かれるインターネット・サスペンス。与田が演じるのは26歳のバツイチでフリーター・浅野加