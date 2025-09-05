愛知県名古屋市のヒルトン名古屋では、現在、1階オールデイダイニング「インプレイス3-3（スリースリー）」にて、オータムランチ＆ディナービュッフェ「秋の森のプライベートテーブル」を開催中です。（2025年11月5日まで）画像提供：ヒルトン名古屋「秋の恵みが織りなす、私だけの森の食卓。」をコンセプトに、メープルとディジョンマスタードが香ばしい「サーモンのメープル＆ディジョンマスタードベイク クラッシュナッツ添え」