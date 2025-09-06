´Ýµµ¡¦¤Ï¤Ê¤Þ¤ë ¡Ö2¶¯¡×Á°»Ë¡Á¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¤ÏÁ´¹ñ¤òÀ©ÇÆ¤Ç¤­¤¿¤Î¤«¡©¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë¡Ú²èÁü¡ÛËÜ¾ì¡¦¹áÀî¤Ç¤Ï¡Ö»¾´ô¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤ëµÒÂ¦¤¬Å·¤×¤é¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ó¡¢¥Í¥®¡¦ÌôÌ£¤ò¼«Ê¬¤Ç¤«¤±¤ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¶ÈÂÖ¡£¤É¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¡©¡Ä¡Ä¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡ª¡×¡¢¼¡¤Ë¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Æ±»þ´ü¤ËÁÏ¶È¤·¤¿2¼Ò¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¿ô¡¦Çä¾åµ¬ÌÏ¤Ê¤É¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿