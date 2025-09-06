米国の利下げと日銀の緩やかな利上げで日米金利差の縮小が見込まれる。長期的には購買力平価（PPP）が為替の基準を示し、円高方向への修正余地は大きい。経常収支構造、投資資金フローの変化で趨勢的なドル高シフトはあるものの、26年にかけて1ドル130円前後への円高が予想される。（龍谷大学名誉教授竹中正治）長期ではインフレ率格差が為替相場を決める米国の雇用統計の下方修正と8月下旬のジャクソンホール会議でのパウエル