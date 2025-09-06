若者を中心に人気を集めているキャラクター『LABUBU（ラブブ）』などで知られる企業『POP MART』が、日本最大の路面店を6日にオープンします。気になる店内の様子が公開されました。『POP MART』は『LABUBU』が登場する『THE MONSTERS（ザ・モンスターズ）』シリーズのほか『SKULLPANDA（スカルパンダ）』や『CRYBABY（クライベイビー）』などの人気シリーズを有する企業で、90以上の国と地域で550以上の店舗などを展開しています