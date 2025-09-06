すべてを一新した次世代EVBMWが新型EV『iX3』を発表した。ノイエ・クラッセ・シリーズの第一弾として、デザイン、技術、走行性能、そして生産方法における新時代の幕開けを象徴するクルマだ。【画像】何もかもが次世代！ EV戦略のカギを握る電動SUV【新型BMW iX3のデザインを詳しく見る】全38枚新型iX3は、2023年に発表されたコンセプトカー『ビジョン・ノイエ・クラッセX』の量産バージョンであり、170億ポンド（約3兆4000億円