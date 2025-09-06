米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円07銭円高ドル安の1ドル＝147円36〜46銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1716〜26ドル、172円70〜80銭。米雇用統計の結果を受け、9月の米利下げ観測が強まった。米長期金利が低下し、日米金利差を意識したドル売り円買いが優勢だった。