東京・白金の名店「ラ・メゾン白金」から、この季節だけのハロウィンスイーツが登場しました。サンリオキャラクターズとの特別なコラボレーションをはじめ、にゃんこデザインのパッケージやクロネコ型ギフトなど、遊び心あふれるラインナップが勢ぞろい。見た目もかわいく味わいも本格派なスイーツたちは、大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりです。 サンリオキャラクターズ