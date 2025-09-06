元AKB48でタレント・実業家の板野友美（34）が、6日までに自身のインスタグラムを更新し、YouTubeで公開した人生初のルームツアーの様子を紹介した。【動画】「凄すぎる！」家賃110万円以上の新居ルームツアーを紹介した板野友美板野は「インテリアや空間デザインが大好きで、一からこだわった新居」と説明。当初はプライベート空間を公開することに迷いがあったが、「参考にしたい」という声に応えて披露したという。投稿で