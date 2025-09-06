ランクイン企業の年間売上高は総額270億元（約5400億円）という新たな段階に達し、研究開発（R＆D）費は総額1兆元（約20兆円）の大台を突破。先ごろ発表された「2025中国民間企業上位500社」を見ると、中国の民間企業は引き続き力強く、優れた、大きな存在へと成長し、複雑な情勢下でも活力と強靭性を示した。民間経済の基盤がより盤石に上位500社が公表されるや否や、ランクインのための「ボーダーライン」が注目を集めた。「中国