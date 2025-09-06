大谷翔平が今季12度目の先発マウンドへ【MLB】オリオールズ ー ドジャース（日本時間6日・ボルティモア）早朝5時前、日本に届いた報せにファンは騒然となった。ドジャース・大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。突然発表された二刀流での出場に、「え？？」「何があったの？」と驚きを隠せないファンが続出した。大谷は3日（同4日）の敵地・パイレーツ戦で今季12度目の