2025年は昭和元年から数えて100年目。今回は浜松市で初めて出来たカレーライスの専門店を紹介します。店内はスパイスと昭和の香りが漂っています。 【写真を見る】1963年（昭和38年）創業の「カレーハウスブータン」 浜松市中央区鍛冶町の裏通りにひっそりと佇む「カレーハウスブータン」。創業は今から62年前の1963年（昭和38年）。店内のカウンターや壁の照明などは改装せずにそのまま。5