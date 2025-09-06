三代目J SOUL BROTHERS今市隆二（38）が6日、所属事務所LDHの公式サイトを通じて、結婚と第1子誕生を報告した。今市は「このたび私、今市隆二はかねてよりお付き合いをしておりました一般の方と結婚し、第1子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「妊娠中は体調や経過に不安定な要素があり、出産まで安心してお伝えできる状況ではなかったため、当初より公表を控えておりました」と明かし、「無事に出産を迎え