「エディフィス（ÉDIFICE）」が、2025年秋冬のシーズンヴィジュアルに「ストーンズ（SixTONES）」のジェシーを起用した。 【画像をもっと見る】 ジェシーは、1996年東京都生まれ。2015年からストーンズのメンバーとして活動し、2020年X JAPANのYOSHIKIが手掛けた楽曲「Imitation Rain」でCDデビュー。2024年には、個人事務所「ZDN」を立ち上げた。同ヴィジュアルは、国際的に活動するフォトグラファーのRKが撮影を担当