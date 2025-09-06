6日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9698枚だった。うちプットの出来高が5459枚と、コールの4239枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の452枚（5円高140円）。コールの出来高トップは4万4000円の818枚（58円安92円）だった。 コールプット 出来高